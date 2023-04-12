Жена украинского телеведущего Григория Решетника может похвасться замечательной фигурой. Для этого она активно занимается спортом и следит за своим питанием. Кроме того, Кристина Решетник придерживается режима и старается ложится спать в одно и то же самое время. На своей странице в Инстаграм она показала, как занимается в тренажерном зале.
Так, Кристина Решетник пришла в тренажерный зал в смелом наряде, который прекрасно подчеркнул каждый изгиб ее идеальных форм. Спортивный лук состоял из черных лосин, яркого топа розового цвета и кросовок в тон к нему. Для удобства жена украинского телеведущего собрала локоны в хвостик.
На опубликованном видео жена украинского телеведущего Григория Решетника прыгает через желтые полоски, которые нанесли на пол спортзала.
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"Отрабатываю паски наперед", - пошутила Кристина Решетник в подписи к видео.
Пользователи сети в комментариях не смогли сдержать своего восхищение и написали для жены Григория Решетника комплименты. Также многие отмечали, что это просто удивительно насколько прекрасно она выглядит после трех родов:
"Молодчинка, приятно смотреть", "Вы супер женщина", "Вы невероятно крутая", "Крутая мамка трех сынишек!", "Молодец".
Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.
Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.