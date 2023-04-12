Співачка Анна Асті, яка зрадила Україну, отримала в росії цілу купу нагород. Про це Дьомін розповів у новому випуску програми "Слава ПРО".

"Звання чмоня тижня отримує україночка Анна Асті. Саме україночка Анна Дзюба, сама з Черкас, але яка потім вийшла заміж за російського бізнесмена, днями отримала звання "Співачка року" в параші. На одній з премій, де все вирішується за бабло, співачка отримала прям купу звань. Цю купу їй навалили на сцені: вона стала артисткою року, співачкою року, отримала нагороду за альбом року, жіноче відео року, пісню року. Не вистачає лише "губи року", "зачіска року" і "четвертий верхній зуб року", — заявив ведучий.

Він також відзначив, що Асті на сцені "вилизала" скандального Філіпа Кіркорова.

"Як бачимо, нормальних артистів там уже не залишилось, нормальні вже давно з того болота виїхали, тому дають тільки тим, хто більше дасть. Ще Анютка так тішилася і так вилизала все, що можна, півнику Кіркорову, що, мені здається, йому так ще ніхто не вилизував", — пожартував Слава Дьомін.

Ведучий додав, що розповідає про таких персонажів лише, щоб показати убогість того болота, та наголосив, що кожне прослуховування таких артистів — це копійчина у спонсорування нападів на нашу країну.

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