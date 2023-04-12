Відома актриса та переможниця "Танців із зірками" Ксенія Мішина, яка ще недавно привітала свого сина Платона з 11-річчям, вирішила похвалитися і новими кадрами.

У своєму пості вона висловила своє глибоке кохання і подяку до сина, назвавши його своєю головною силою та мотивацією.

Також раніше Ксенія написала, що життя її сина - це її життя, і вона вдячна за кожний рік, проведений поряд із ним. Актриса також поділилася, що в даний час вона знаходиться в добрій точці свого життя завдяки йому.

«Платоне, давай так і через 20 років? 😉» - написала Мішина, чим зачепила українців.

У мережі поділилися своїми емоціями:

«Це просто ідеальні відносини між мамою та сином😍які ви круті; Останній кадр це просто шедеврально!; Гарний хлопчик. Будьте щасливі 🙏;

Гарний хлопець буде, як і мати; 😍 Капець у нього планка буде, коли він виросте); Красень; Нехай росте щасливим і таким же красивим, як мама); Ксюша, все – зрозуміло, хоча, все – навпаки!)); Як це мило".

"А поки мій обов'язок бути тобі прикладом і любов'ю, бути твоєю опорою та будинком у кожному новому дні. Адже зовсім скоро ти виростеш у цьому світі і підеш грати у свої дорослі ігри, а я завжди буду душею з тобою", - додала акторка трохи. раніше

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