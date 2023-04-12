Известная актриса и победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина, которая еще недавно поздравила своего сына Платона с 11-летием, решила похвалиться и новыми кадрами.

В своем посте она выразила свою глубокую любовь и благодарность к сыну, назвав его своей главной силой и мотивацией.

Также ранее Ксения написала, что жизнь ее сына - это ее жизнь, и она благодарна за каждый год, проведенный рядом с ним. Актриса также поделилась, что в настоящее время она находится в хорошей точке своей жизни благодаря ему.

«Платон, давай так и через 20 лет? 😉» - написала Мишина, чем тронула украинцев.

В сети поделились своими эмоциями:

«Это просто идеальные отношения между мамой и сыном😍которые вы крутые; Последний кадр это просто шедеврально!; Красивый мальчик. Будьте счастливы 🙏;

Красивый парень будет, как и мама; 😍Капец у него планка будет, когда он вырастет); Красавчик; Пусть растет счастливым❤️ и таким же красивым, как мама); Ксюша, все – понятно, хотя, все – наоборот!)); Как это мило».

"А пока моя обязанность быть тебе примером и любовью, быть твоей опорой и домом в каждом новом дне. Ведь совсем скоро ты вырастешь в этом мире и пойдешь играть в свои взрослые игры, а я всегда буду душой с тобой", - добавила актриса чуть ранее

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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