За словами Каті Осадчої, людини, я пошуках якої вони приймали участь, вже немає серед живих, пише Politeka.net.

«Вчора я довго не могла заснути, наша волонтерка з пошуку прислала повідомлення з подякою від жінки, що шукала свого чоловіка, ми нажаль знайшли його вже загиблим …. Жінка дякувала нам за роботу …. І казала що ми ж не винні…», - розповіла Осадча на своїй сторінці в Інстаграм.

Телеведуча зізналася, що не змогла стримати сліз:

«Я дивилася на повідомлення і плакала, адже наші люди не мають переживати все це!».

Також Катя Осадча розповіла, що не змогла подивитися страшні кадри страти українського бійця російськими загарбниками:

«Я не подивилася відео страти, не знайшла сил. Хоча потрібно, потрібно бачити і знати всьому світу. Росія головує зараз у Раді Безпеки ООН. І в цей самий час росіяни катують, ґвалтують, викрадають і під захопливі погляди і радість співітчизників страчують українців!..».

Ката Осадча також запевнила, що Україна зможе домогтися справедливості, але для цього їй потрібна підтримка світу.

Українці, коментуючи допис Осадчої, також зізнаться, що не можуть дивитися такі жахливі кадри, а також припустили, що багато кому у світі все одно на війну в Україні:

«Наче ті в тому ООН не бачуть , що то за жаба сидить..бандюк рецедивівст головує там. Про що можливо взагалі казати»,

«Та світ вже рік дивиться!»,

«Треба в ООН цілий день транслювати жахіття війни в Україні».

Нагадаємо, Катерина Осадча створила телеграм-канал “Пошук зниклих”, який нині масштабувався у соціальний проєкт під назвою “Знайти своїх”.

Нагадаємо, телеведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов на тлі скандалів навколо Потапа розповів, яка він людина насправді.

Також повідомлялось, що Горбунов зізнався, які в нього стосунки з Тіною Кароль, на яку він з Осадчою вигадав пародію.

Крім того, Politeka.net писала, як Осадча ставиться до перенесення святкування Великодня.