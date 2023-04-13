Актриса Ганна Саліванчук висловила бажання відчути себе дитиною, і це може бути корисним для тих, хто втратив смак до життя чи почувається нещасним. Щоб відновитись, можна взяти на озброєння кілька правил.

По-перше, навчайтеся у маленьких дітей та насолоджуйтесь життям, як вони.

По-друге, полюбіть тишу, бо тільки в ній можна зрозуміти себе по-новому.

По-третє, спілкуйтеся наживо з близькими людьми, і ви відчуєте себе набагато краще.

По-четверте, помірковано відвідуйте заходи, оскільки вони можуть надихнути ідеї для творчості чи особистого життя.

По-п'яте, займіться тим, що ви любите, адже це допоможе зрозуміти, до чого лежить ваша душа.

І, нарешті, дозвольте собі невелику дозу непередбачуваності та відчуйте смак того, що ви їсте:

"Залиште місце для легкої непередбачуваності. Іноді можна дозволити собі бути спонтанними і не будувати жодних планів, а просто крокувати за своїм настроєм. Відчуйте смак того, що ви їсте. Виховуйте особливе ставлення до їжі. що ми їмо" - завершила свої висловлювання актриса.

Свій пост зірка супроводжувала тематичною добіркою нових кадрів із останньої фотосесії:

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