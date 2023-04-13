Актриса Анна Саливанчук выразила желание почувствовать себя ребенком, и это может быть полезным для тех, кто потерял вкус к жизни или чувствует себя несчастным. Чтобы восстановиться, можно взять на вооружение несколько правил.

Во-первых, учитесь у маленьких детей и наслаждайтесь жизнью, как они.

Во-вторых, полюбите тишину, потому что только в ней можно понять себя по-новому.

В-третьих, общайтесь вживую с близкими людьми, и вы почувствуете себя гораздо лучше.

В-четвертых, умеренно посещайте мероприятия, так как они могут вдохновить идеи для творчества или личной жизни.

В-пятых, займитесь тем, что вы любите, ведь это поможет вам понять, к чему лежит ваша душа.

И, наконец, позвольте себе небольшую дозу непредсказуемости и почувствуйте вкус того, что вы едите:

"Оставьте место для легкой непредсказуемости. Иногда можно позволить себе быть спонтанными и не строить никаких планов, а просто шагать по своему настроению. Почувствуйте вкус того, что вы едите. Воспитывайте особое отношение к пище. не спешите, а смакуйте, ведь мы то, что мы едим" - завершила свои высказывания актриса.

Свой пост звезда сопроводила тематической подборкой новых кадров из последней фотосессии:

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