Актриса Анна Саливанчук выразила желание почувствовать себя ребенком, и это может быть полезным для тех, кто потерял вкус к жизни или чувствует себя несчастным. Чтобы восстановиться, можно взять на вооружение несколько правил.
Во-первых, учитесь у маленьких детей и наслаждайтесь жизнью, как они.
Во-вторых, полюбите тишину, потому что только в ней можно понять себя по-новому.
В-третьих, общайтесь вживую с близкими людьми, и вы почувствуете себя гораздо лучше.
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В-четвертых, умеренно посещайте мероприятия, так как они могут вдохновить идеи для творчества или личной жизни.
В-пятых, займитесь тем, что вы любите, ведь это поможет вам понять, к чему лежит ваша душа.
И, наконец, позвольте себе небольшую дозу непредсказуемости и почувствуйте вкус того, что вы едите:
"Оставьте место для легкой непредсказуемости. Иногда можно позволить себе быть спонтанными и не строить никаких планов, а просто шагать по своему настроению. Почувствуйте вкус того, что вы едите. Воспитывайте особое отношение к пище. не спешите, а смакуйте, ведь мы то, что мы едим" - завершила свои высказывания актриса.
Свой пост звезда сопроводила тематической подборкой новых кадров из последней фотосессии:
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