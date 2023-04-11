Анна Саливанчук на своей странице в Instagram поделилась мыслями о том, как в разгар войны позволить себе радоваться жизни.

"Сегодня многие украинцы спрашивают: «Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно?». Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видите смысла 🙈Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба? Начну с последнего: если следовать такой логике, то пить воду по 1-2 л в день — это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды... С едой та же история... В мире всегда есть места, где воды, пищи, электричества, нормальных условий жизни просто нет. Но ведь мы как-то живем со всем этим?", — пишет актриса.

Она подчеркнула, что надо научиться жить не по принципу "делай хорошо и тебе воздастся", а просто "делай хорошо и не вреди никому", без оговорок, наград, плюсиков в карму и т.д.

"Вы, не позволив себе конфеты, не дали возможность заработать продавцу и владельцу магазина (а ведь времена сложные, и многие изо всех сил пытаются удержать бизнес и платить зарплаты), а они не смогут заплатить налоги. А у нас война, и потому каждая гривна — на вес золота. Дальше нет конфет, а хочется, нет удовольствия, и это лишь вопрос времени, как быстро вы сорветесь на тех, кого любите. Вы этого хотите?", — объясняет Анна Саливанчук.

Артистка добавила, что горизонт планирования для украинцев сильно сузился, поэтому, по ее мнению, нужно забыть о планировании на год-3-5, а планировать всего две вещи: жить счастливо и свой день.

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