Співачка Настя Каменських вирішила показати, яке прагнення у неї на першому місці зараз. Нещодавно артистка успішно спростувала чутки про її розлучення з Потапом та попросила не вигадувати зайвого. Наразі, після заяв про хворобу, зірка також вирішила висловитися.

«У передчутті концертів туру „Я-Україна”. Наразі закінчую лікування, щоб радувати вас живим звуком на концертах в українських містах і вже не можу дочекатися зустрічі за вами!

Хочу, щоб ці концерти наповнили ваші серця емоціями, які допоможуть вирішити усі труднощі. До зустрічі у вашому місті» – написала Каменських.

У мережі думки розділилися – багато хто обурений тим, що Харкова та Дніпра у списку не виявилося, інші дивуються тому, як зірка і лікується, і продовжує виступати:

«Чому немає Дніпра?; А чому ваші квитки продаються лише через проросійський сайт Карабас?; А Харків?; А коли у Дніпро; Хочемо знати, де Потап?; А де ж Харків?

Чому немає Харкова та Миколаєва? Людям теж хочеться жити під час війни та відвідувати концерти; Але треба також заїхати до міста Харкова, це дуже сумно; А як же голос? Щось не сходиться».

«Щодня я продовжую лікування та заняття вокалом. До туру все менше часу дуже хочу відновити голос на всі 100%» - поділилася Настя також у Сторі.

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