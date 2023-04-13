Певица Настя Каменских решила показать, какое стремление у нее на первом месте сейчас. Недавно артистка успешно опровергла слухи о ее разводе с Потапом и попросила не выдумывать лишнего. Сейчас, после заявлений о болезни, звезда также решила высказаться.

«В предвкушении концертов тура "Я-Украина". Сейчас заканчиваю лечение, чтобы радовать вас живым звуком на концертах в украинских городах и уже не могу дождаться встречи за вами!

Хочу, чтобы эти концерты наполнили ваши сердца эмоциями, которые помогут решить все трудности. До встречи в вашем городе» - написала Каменских.

В сети мнения разделились – многие возмущены тем, что Харькова и Днепра в списке не оказалось, другие удивляются тому, как звезда и лечится, и продолжает выступать:

«Почему нет Днепра?; А почему ваши билеты продаются только через пророссийский сайт Карабас?; А Харьков?; А когда в Днепр; Хотим знать, где Потап?; А где же Харьков?

Почему нет Харькова и Николаева? Людям тоже хочется жить при войне и посещать концерты; Но надо также заехать в город Харьков, это очень грустно; А как же голос? Что-то не сходится».

«Каждый день я продолжаю лечение и занятие вокалом. До тура все меньше времени, очень хочу восстановить голос на все 100%» - поделилась Настя также в Стори.

Напомним, "Весь мир полюбит": Дорофеева в соблазнительном образе показала, чем будет радовать публику в Америке.

Как сообщала Politeka, "Скиньте ему номер Лукашенко": Цибульская насмешила новым видео о скандале с Трампом.

Также Politeka писала, что "Перестаньте придираться ко мне": Квиткова из "Холостяка" заворожила кокетливым видео с переодеванием.