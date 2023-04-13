Телеведучий Анатолій Анатоліч чесно зізнався, що не знає, як реагувати і що взагалі говорити.

Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на жорстоке відео з передової. У мережі поширюється відео, на якому російські чудовиська страчують українського бранця. Після цього CNN знайшло ще одне відео із обезголовленням українських військових. В описі зазначено, що у двох військових тоді відрізали голови та руки. Телеведучому було важко підібрати слова, але він знайшов, що написати у своїх Інстаграм-Сторіз.

Анатолій Анатоліч чесно зізнався, що знає про це страшне відео. Телеведучий додав, що не знає як реагувати і що взагалі говорити про це чергове злодіяння російських солдатів.

"Так, я як і всі знаю про це страшне відео зі стратою українського захисника. Так, як і ви не знаю, як реагувати, що писати, що говорити. Так, я з кожним днем ​​ненавиджу їх все більше. Так, ми ніколи не пробачимо цих істот. Слава Україні! Слава Українським Героям!", - написав Анатолій Анатоліч.

Варто зазначити, що Анатолій Анатоліч із перших днів вторгнення волонтерить та веде благодійні концерти. На деякий час він відвозив свою дружину та трьох дітей за кордон. Нещодавно телеведучий забрав родину назад до України. Його старші дочки Аліса та Лоліта вже ходять до школи і не можуть натішитися, що знову на Батьківщині.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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