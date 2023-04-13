Телеведущий Анатолий Анатолич честно признался, что не знает как реагировать и что вообще говорить.

Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на жестокое видео с передовой. В сети распространяется видео, на котором российские чудовища казнят украинского пленника. После этого CNN нашло еще одно видео с обезглавливанием украинских военных. В описании указано, что у двух военных тогда отрезали головы и руки. Телеведущему было трудно подобрать слова, но он нашел, что написать в своих Инстаграм-Сториз.

Анатолий Анатолич честно признался, что знает об этом страшном видео. Телеведущий добавил, что не знает как реагировать и что вообще говорить на это очередное злодеяние российских солдат.

"Да, я как и все знаю об этом страшном видео с казнью украинского защитника. Да, как и вы не знаю, как реагировать, что писать, что говорить. Да, я с каждым днем ненавижу их все больше. Да, мы никогда не простим этих существ. Слава Украине! Слава Украинским Героям!", - написал Анатолий Анатолич.

Стоит отметить, что Анатолий Анатолич с первых дней вторжения волонтерит и ведет благотворительные концерты. На некоторое время он отвозил свою жену и троих детей за границу. Недавно телеведущий забрал семью обратно в Украину. Его старшие дочери Алиса и Лолита уже ходят в школу и не могут нарадоваться, что снова на Родине.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".