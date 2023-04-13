Популярна українська співачка кримсько-татарського походження Джамала , яка кілька років тому принесла Україні перемогу на Євробаченні, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайну посаду, в якій показала себе, зібрала розповіді шанувальників про Крим та поділилася особистими спостереженнями.

Так, на новій фотографії Джамала з'явилася у незвичайній локації та образі. Вона зафіксована з мікрофоном у руках, присівши навпочіпки. Перед камерою артистка постала у довгій зеленій спідниці з різнокольоровими вишитими квіточками та білій блузі з мереживом та червоним поясом, при цьому на ній масивні червоні намисто. Волосся зірки в пишних кучерях недбало покладено, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Джамала написала: "Ви відповіли мені, що для вас Крим. Гортайте. Написали так багато! Це доводить, що вам ця тема так само болить і настільки ж близька, як і мені. Ви так багато знаєте, це круто! Але, разом з тим і багато не знаєте. Я би дуже хотіла розповісти те, що ви не знали про Крим! Не скажу, що знаю все, бо там стільки таємниць… Але його можна відчути через мову музики: акордів, мугамів, віртуозних пасажів та складних ритмів. Я покажу вам глибину та характер народу та культури Криму. Це моя спроба дати українському Криму голос".

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