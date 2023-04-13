Популярная украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, которая несколько лет назад принесла Украине победу на Евровидении, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычный пост, в котором показала себя, собрала рассказы поклонников про Крым и поделилась личными наблюдениями.

Так, на новой фотографии Джамала появилась в необычной локации и образе. Она запечатлена с микрофоном в руках, присев на корточки. Перед камерой артистка предстала в длинной зеленой юбке с разноцветными вышитыми цветочками и белой блузе с кружевом и красным поясом, при этом на ней массивные красные бусы. Волосы звезды в пышных кудрях небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Джамала написала: "Вы ответили мне, что для вас Крым. Листайте. Написали так много! Это доказывает, что у вас эта тема так же болит и столь же близка, как и мне. Вы так много знаете, это круто! Но вместе с тем и многое не знаете. Я бы очень хотела рассказать, что вы не знали о Крыме! Не скажу, что знаю все, потому что там столько тайн… Но его можно почувствовать через язык музыки: аккордов, мугамов, виртуозных пассажей и сложных ритмов. Я покажу вам глубину и характер народа и культуры Крыма. Это моя попытка дать украинский Крым голос".

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