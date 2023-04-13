Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 і посіла третє місце, а кілька місяців тому прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео, на якому разом з Alyona Alyona виконує один із їхніх спільних хітів.

Як виявилося, хіт Яни та Олени "Купала" зібрав уже 10 мільйонів переглядів. З цього приводу співачка виклала в мережі відеоколаж, на якому вони з Alyona співають цю пісню – кожна свій фрагмент. Треба сказати, що у ролику обидві співачки з'явилися у скромних домашніх образах без макіяжу та зайвого пафосу.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "10 мільйонів разів ви проспівали і прожили цю пісню разом з нами. 10 мільйонів разів нас мурашило від усвідомлення глибини свого коріння. 10 мільйонів разів ми забажали знайти ту квітку папороті і загадати перемогу. Але ця квітка — в нас самих: "Її зерна, наче спадщину, посадив у серці пращур". Плекаймо рідну українську культуру, вона унікальна і не схожа на жодну з існуючих в світі! Перевірено. Дякуємо за 10 мільйонів на KUPALA!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Вітаю вас і нас".

"Дуже люблю цю пісню".

"Вітаю! З усієї сили!".

"Одна з найкращих пісень, які я чула, в авто на репіті".

"Неймовірно потужно".

"Один із найпотужніших треків за останній рік! Вже півроку на рингтоні і щоразу співаючи її, мурахи по шкірі".

"Найкращі!".

"Ви молодці! Дуже красива та змістовна пісня!".

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