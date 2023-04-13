Популярна співачка Ані Лорак, яка нещодавно вперше за рік війни прокоментувала свою громадянську позицію, а згодом дала інтерв'ю в російському ютуб-каналі, часто ділиться яскравими фото у своєму Instagram. Так, цього разу артистка-зрадниця виклав нове пафосне фото, щоправда, коментарі до нього закрила.

Як видно, знімок чорно-білий, на ньому Лорак знято в якійсь гримерці і виглядає чимось стурбованим. Перед камерою вона з'явилася у вузькій шовковій сукні з відкритим декольте та рукавичками на руках. Її волосся накручене і зачесане в незвичайному укладанні, а на обличчі макіяж і темні окуляри.

У підписі до публікації співачка нічого не написала та закрила можливість коментувати її фотографії у мережі.

Нагадаємо, нещодавно Лорак зробила заяву в соцмережі, що обрала залишитись у Росії і там продовжувати свою кар'єру. Цю посаду співачка написала після того, як у деяких російських містах почали скасовувати її концерти. Також після скасування концертів артистка дала інтерв'ю російській журналістці, яка викликала резонанс серед українських користувачів. Примітно, що і у своїй заяві у цьому інтерв'ю запроданка не назвала війну війною.

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