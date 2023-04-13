Актриса, переможниця танцювального шоу та перша "Холостячка" Ксенія Мішина в інтерв'ю на YouTube-каналі українського журналіста Слави Дьоміна висловилася про свої минулі стосунки (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця). Ксенія розповіла про те, що вона не спілкується зі своїм колишнім партнером, Олександром Еллертом, який є коміком та сценаристом і переміг у цьому самому шоу.

Вона зізналася, що їхні стосунки були показані на телебаченні, але після розриву вони перестали спілкуватися, хоча він намагався зв'язатися з нею. Вона також згадала, що ситуація посилилася тим, що Еллерт залишив Україну та переїхав до США після початку повномасштабної українсько-російської війни.

"Але все. Ми розлучилися, все, до побачення. Спілкування ми не підтримуємо. Він щось там писав, але я не відповідаю", – сказала артистка.

Коли Дьомін уточнив, чи Еллерт підтримував її морально після 24 лютого 2022 року, Мішина відповіла, що він навпаки знищував її морально.

Також Мішина обговорила свої попередні стосунки із одруженим чоловіком. Вона не уточнила ім'я свого колишнього партнера та час, коли вони зустрічалися, але наголосила, що більше не зустрічатиметься з одруженими чоловіками.

Ксенія зазначила, що після минулого досвіду вона усвідомила, що не більше лізтиме в такі відносини, особливо якщо не знає, що її партнер уже одружений.

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