Актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" Ксения Мишина в интервью на YouTube-канале украинского журналиста Славы Демина высказалась о своих прошлых отношениях (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца). Ксения рассказала о том, что она не общается со своим бывшим партнером, Александром Эллертом, который является комиком и сценаристом и победил в этом самом шоу.

Она призналась, что их отношения были показаны по телевидению, но после разрыва они перестали общаться, хотя он пытался связаться с ней. Она также упомянула, что ситуация усугубилась тем, что Эллерт покинул Украину и переехал в США после начала полномасштабной украино-российской войны.

"Но все. Мы расстались, все, до свидания. Общение мы не поддерживаем. Он что-то там писал, но я не отвечаю", – поделилась артистка.

Когда Демин уточнил, поддерживал ли Эллерт ее морально после 24 февраля 2022 года, Мишина ответила, что он наоборот уничтожал ее морально.

Также Мишина обсудила свои предыдущие отношения с женатым мужчиной. Она не уточнила имя своего бывшего партнера и время, когда они встречались, но подчеркнула, что больше не будет встречаться с женатыми мужчинами

Ксения отметила, что после прошлого опыта она осознала, что не будет больше лезть в такие отношения, особенно если не знает, что ее партнер уже женат.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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