Співачка Тіна Кароль під час своїх подорожей за кордоном продовжує вражати вбраннями, привертаючи увагу.

Нещодавно Кароль побувала на інтерв'ю, з журналістами артистка поспілкувалася про війну в Україні, щоб у Молдові знали правду про злочини росіян. При цьому артистка з'явилася у трендовій цибулі українського бренду.

Для цього Тіна обрала сріблястий шкіряний костюм – жакет, вільні штани та корсет у тон. Завершила свій образ вона бежевими туфлями-човниками, а потім перевзулась у зручні білі кросівки.

Другий образ вийшов не менш стильним, в колекціях найвідоміших брендів у 2023 знову стали з'являтися джинсові спідниці. Вони підходять під будь-який тип фігури і поєднуються з кількома стилями. Тіна Кароль підібрала джинсову сорочку під тон спідниці та доповнила образ червоним поясом із трояндою.

У мережі одразу запропонували обрати: «Битва образів! Вибирай, який тобі більше подобається».

Як і очікувалося, думки розділилися, але українці наголосили: «Улюблена Тіночка у кожному образі прекрасна. Супер!». Втім, багато хто проголосував саме за перший образ.

Тіна Кароль вважає, що ми живемо у дуже складний час, коли ми маємо боротися за свою країну, культуру та ДНК, тому вона не згодна відмовлятися від свого репертуару та виконувати лише українською мовою свої хіти, оскільки це один з її кроків у цій інформаційної війни.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.