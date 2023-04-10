Тина Кароль проявляет элегантность не только на сцене, но и в повседневной жизни, а также на фотосессиях. Она опубликовала новую порцию своих фотографий в Instagram, демонстрируя свою красоту.

На снимках Кароль выглядит в своем стильном образе: с яркой губной помадой и естественной прической. Чтобы сделать кадры более эффектными, звезда облачилась в полностью черное наряд и оставила ноги обнаженными.

«Вау😍, давно такого не было. Невероятная; вы – женская энергия!; Сильно красивая; такая настоящая; Спасибо большое за концерт в Кишиневе 😍 очень любим вас и ждём обратно; очень женская;

Такая особенная; моя любимая, скучаем; Тина, можно я буду вашим сыном?; самая красивая ❤; Красавица наша; Эти ножки😍; Очень красивая; Какая вы красавица!; Роскошная женщина».

Ранее Кароль заявила, что не согласна отказываться от своего репертуара и исполнять на украинском языке свои хиты, так как это один из ее шагов в этой информационной войне.

Она признала, что некоторые люди могут не ходить на ее концерты из-за этого, но она все равно продолжает бороться за свои принципы и оставаться единой со своей страной.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.