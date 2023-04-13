Не так давно Кароль побывала на интервью, с журналистами артистка пообщалась о войне в Украине, чтобы в Молдове знали правду о преступлениях россиян. При этом артистка появилась в трендовом луке украинского бренда.
Для этого Тина выбрала серебристый кожаный костюм – жакет, свободные брюки и корсет в тон. Завершила свой образ она бежевыми туфлями-челноками, а затем переобулась в удобные белые кроссовки.
Второй образ вышел не менее стильным, в коллекциях самых известных брендов в 2023 году снова стали появляться джинсовые юбки. Они подходят под любой тип фигуры, и сочетаются с несколькими стилями. Тина Кароль подобрала джинсовую рубашку под тон юбки и дополнила образ красным поясом с розой.
В сети сразу предложили выбрать: «Битва образов! Выбирай, какой тебе больше нравится».
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Как и ожидалось, мнения разделились, но украинцы подчеркнули: «Любимая Тиночка в каждом образе прекрасна. Супер!». Впрочем, многие проголосовали именно за первый образ.
Тина Кароль считает, что мы живем в очень сложное время, когда мы должны бороться за свою страну, культуру и ДНК, поэтому она не согласна отказываться от своего репертуара и исполнять только на украинском языке свои хиты, так как это один из ее шагов в этой информационной войне.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.