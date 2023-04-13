Українська співачка Камалія після 20 років шлюбу оголосила, що розлучається з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром.

Камалія (справжнє ім'я Наталія Шмаренкова) вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура у 2003 році і завдяки його статкам вважалася найбагатшою співачкою України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія офіційно підтвердила, що вони із Захуром більше не разом.

"Ми знаємо, що не цього очікував від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємося вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що, хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємось партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабелли", - пише артистка.

Співачка, похвалилася, що за 20 років подружнього життя вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська родина.

"Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна сім'я має продовжувати жити в коханні та злагоді навіть після розпаду. Ми дуже просимо ЗМІ поважати наш особистий простір та приватне життя і не турбувати нас у цей важкий час для нашої родини", - додала Камалія.

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