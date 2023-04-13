Камалия (настоящее имя Наталья Шмаренкова) вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году и благодаря его состоянию считалась самой богатой певицей Украины.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия официально подтвердила, что они с Захуром больше не вместе.
"Мы знаем, что не этого ожидал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами. Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что, хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", — пишет артистка.
Певица, похвасталась, что за 20 лет супружеской жизни они на своем примере показали, насколько гармоничной должна быть идеальная украинская семья.
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"Уверяю вас, в будущем мы покажем украинцам, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада. Мы очень просим СМИ уважать наше личное пространство и частную жизнь и не беспокоить нас в это трудное время для нашей семьи", — добавила Камалия.
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.