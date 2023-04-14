Популярна співачка похвалилася спортивними буднями вдома після заяв та хвороби та розставання з Потапом.

Співачка Настя Каменських після чуток про розлучення вирішила показати, що, як і раніше, живе в будинку, де вони з Потапом були разом. При цьому артистка вирішила зауважити, що і після хвороби намагається займатися собою і тепер повертає довгоочікувані тренування - не замикається і не сумує.

"Добрий ранок. Я нарешті поступово відновлюю свій спортивний режим», - ділиться Каменських. Вона також розповіла нещодавно, що курс її лікування незакінчений – проблеми зі зв'язками ще є, але це не заважає їй зайнятися певними тренуваннями для покращення фігури.

«Хоча життя багатьох з нас кардинально змінилося, потрібно не забувати про своє здоров'я та відновлення сил. Тому зараз, щоб мати сили на допомогу та підтримку інших, я дозволяю собі провести час віч-на-віч із собою, зайнятися спортом» - написала Каменських раніше.

Водночас, як ми писали раніше, шанувальники Насті Каменських переконують співачку хоч на якийсь час відмовитися від виступів, адже є ризик назавжди втратити голос.

«Не можна так надривати зв'язки! Тому що можна взагалі перестати говорити не те що співати»,

«Символічне виконання. Голос дуже тяжко відновлюється. Настя, бережіть його» , – пишуть користувачі.

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