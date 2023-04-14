Певица Настя Каменских после распространившихся слухов о разводе решила показать, что по-прежнему живет в доме, где они с Потапом были вместе. При этом артистка решила подметить, что и после болезни старается заниматься собой и теперь возвращает долгожданные тренировки - в себе не замыкается и не унывает.
«Доброе утро. Я наконец-то постепенно восстанавливаю свой спортивный режим» - делится Каменских. Она также рассказала недавно, что курс ее лечения незакончен – проблемы со связками еще есть, но это не мешает ей заняться определенными тренировками для улучшения фигуры.
«Хотя жизнь многих из нас кардинально изменилась, нужно не забывать о своем здоровье и восстановлении сил. Поэтому сейчас, чтобы иметь силы на помощь и поддержку других, я позволяю себе провести время наедине с собой, заняться спортом» - написала Каменских ранее.
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В то же время, как мы писали ранее, поклонники Насти Каменских убеждают певицу хоть на время отказаться от выступлений, ведь есть риск навсегда потерять голос.
«Нельзя так надрывать связки! Потому что можно вообще перестать говорить не то что петь»,
«Символическое исполнение. Голос очень тяжело восстанавливается. Настя, берегите его», – пишут пользователи.
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