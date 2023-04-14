Популярна українська співачка, телеведуча та блогерка Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним кадром, на якому показала свого батька та сина.

Як видно, на фотографії отець Олі Павло Цибульський та її син Нестор, вони сидять за столом у домашній обстановці. І поки чоловік уважно дивиться в камеру, хлопчик кумедно щось дуріє, приліпивши собі вуса.

У підписі до публікації Цибульська зворушливо привітала батька з днем ​​народження – йому виповнилося 60 років: "Привітайте нашого ювіляра. Тобі 60 @tsybulskyy.lawyer. Ми дуже тебе любимо, рідний! І твою дієтичну картопельку в 23:00, жарти і "все буде добре". Ти крутий юрист. Добре знаєш закони. І закони любові теж. Ми всі в тебе є завжди і назавжди. З Днем Народження".

Шанувальники відразу почали коментувати фото, приєднуючись до привітань:

"Від щирого серця вітаємо всією родиною! Багато років!".

"Вітаємо! Богатирського здоров'я!".

"Щирі привітання!".

"Привіт! Будьте здорові!".

"З Днем народження! Нехай усі мрії збуваються".

"Багато літа! Мирного неба, міцного здоров'я та рідних поруч".

"Вітаю від душі всю прекрасну сім'ю!".

"Щастя та здоров'я".

"Батьки - це наші крила! Вам і щастя!"

Нагадаємо, "Ви приклад і мотивація": Гвоздьова з "Танців зі зірками" захопила чудесами розтяжки.

Як повідомляла Politeka, "Все це не дорого": Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.

Також Politeka писала, що "Це просто підпал": розлучена Даша Квіткова влаштувала сеанс самолюбування і зняла на відео.