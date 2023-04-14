Популярна українська артистка, друга «Холостячка» та знаменита виконавиця Злата Огневич поділилася корисною вправою з українцями. У рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої Оленою Зеленською, продовжується комунікаційна кампанія "Ти як?".

Турбота про ментальне здоров'я має стати загальною відповідальністю кожної людини, тому Міністерство соціальної політики поділилося вправою із виконанням Злати Огневич, яка допомагає повернути легкість у скрутні моменти.

«1 хвилина, щоби відпустило. Тренуємо коротеньку техніку самодопомоги» - зауважують у зверненні.

Спершу потрібно стиснути кулаки на 7-10 секунд, а потім розслабити руки на 15-20 секунд. Далі потрібно напружити все тіло і знову розслабитись. Відчуйте, чи не залишилися якісь м'язи напруженими і, якщо потрібно, посувайте ними додатково.

Ця вправа допоможе вам впоратися з напругою та повернути собі легкість та тепло, коли вам важко.

Раніше артистка згадала цікаві деталі минулого:

«Приїхала на вокал і така ностальгія! Давайте разом згадаємо, як це було! Клас у гуртожитку, де ми готувалися до академій та іспитів. Клас, де я проводила по шість годин, займаючись сама та аналізуючи купу співаків та співачок. Тепер я ходжу сюди на вокал! – поділилася Злата.

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