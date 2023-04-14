Популярная украинская артистка, вторая «Холостячка» и знаменитая исполнительница Злата Огневич поделилась полезным упражнением с украинцами. В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья, инициированной Еленой Зеленской, продолжается коммуникационная кампания "Ти як?".

Забота о ментальном здоровье должна стать общей ответственностью каждого человека, поэтому Министерство социальной политики поделилось упражнением с исполнением Златы Огневич, которое помогает вернуть легкость в трудные моменты.

«1 минута, чтобы отпустило. Тренируем коротенькую технику самопомощи» - подмечают в обращении.

Сначала нужно сжать кулаки на 7-10 секунд, а затем расслабить руки на 15-20 секунд. Далее нужно напрячь все тело и снова расслабиться. Почувствуйте, не остались ли какие-то мышцы напряженными и, если нужно, подвигайте ими дополнительно.

Это упражнение поможет вам справиться с напряжением и вернуть себе легкость и тепло, когда вам трудно.

Ранее артистка вспомнила интересные детали из прошлого:

«Приехала на вокал и такая ностальгия! Давайте вместе вспомним, как это было! Класс в общежитии, где мы готовились к академам и экзаменам. Класс, где я проводила по шесть часов, занимаясь сама и анализируя кучу певцов и певиц. Теперь я хожу сюда на вокал!» - поделилась Злата.

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