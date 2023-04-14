Гурт "The Hardkiss" нещодавно випустив кавер на пісню популярної співачки 2000-х Гайтани. Так, музиканти переспівали композицію "Два вікна" у стилі поп-рок. Багато шанувальників солістки гурту Юлії Саніної просили зробити ще й ліричну версію. Артистка виконала їхнє прохання і показала відео в Інстаграм.

Так, Юлія Саніна зняла відео, як співає ліричну версію пісні. При цьому вона сама собі акомпонує сидячи за клавішами піаніно. Співала знаменитість проникливо і дуже старалася.

У кадрі співачка постала у повсякденному вбранні: яскравому зеленому світшоті, прикрашеному чорними написами та смужками; а також облягаючих штанах темного відтінку. Її волосся розпущене по плечах, а на обличчі яскравий макіяж із акцентом на губи.

Тим часом у кліпі на пісню "Два вікна" зараз уже понад 1 000 000 переглядів на YouTube.

Фоловери Юлії Саніної залишилися в захваті і просили випустити повну версію цієї пісні.

"Один із найпотужніших жіночих голосів України, якщо не найпотужніший…", "Можна вже просити таку повну версію? Це неймовірно красиво", "Господи, пісня зазвучала зовсім інакше. При всій повазі до Гайтани, ця версія просто багаття якесь "З кліпом ви запалюєте всередині драйв, а в цьому виконанні - починаєш замислюватися про багато речей, дуже чуттєво".

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