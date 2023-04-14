Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін , який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав нове відео, на якому показав своє хобі, яким ретельно займається.

Як видно, Микита зняв на відео своє тренування у спортзалі, і подібних у нього багато. Схоже, блогер після розлучення з дружиною ще більше вдарився в заняття спортом. У ролику шоумен з'явився у темному спортивному вбранні – коротких шортах та футболці, він активно тягає залізо та займається на тренажерах. Цікаво, що Микита робить це під трендову пісеньку: "Скоро вже буде Пасха".

У підписі до публікації Добринін так і написав, але зі знаком питання: "Скоро вже буде Пасха?" Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого, засинаючи його компліментами та жартами. Так, одним із перших відео Микити прокоментував відомий актор Тарас Цимбалюк, він залишив на підтримку кілька емодзі-вогників.

Нагадаємо, два місяці тому дружина Добриніна Даша Квіткова дала відверте інтерв'ю Маші Єфросініній, в якому оголосила про розрив стосунків із Микитою. Тоді дівчина заявила, що вони розходяться мирно і разом ходять до психолога, щоб вирішити питання з вихованням їхнього спільного сина Лева. Микита подібних інтерв'ю не давав і подробиць розриву не розкривав.

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