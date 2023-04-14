Друга "Холостячка" Злата Огневич , українська співачка, відкрито говорить про своє близьке спілкування з кулінаром Євгеном Клопотенком і про те, як він їй допоміг у складний період її життя. Раніше зірка вже зізналася, що коли вона зверталася до психолога через проблеми в особистому житті, Євген знайшов потрібні слова, щоб підбадьорити її.

Незважаючи на близькі стосунки з Євгеном, співачка не розкриває, чи мають більш серйозні стосунки. Вона зазначає, що у них дуже дружні стосунки, вона цінує його талант, відкритість та сонячність душі, а також уміння готувати смачну їжу.

Нещодавні кадри привернули увагу фанатів, адже артистка знову зустрілася з Клопотенком на одній із зйомок шоу. Причому обійми товаришів не могли залишитися непоміченими:

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Також ми писали, що турбота про ментальне здоров'я має стати загальною відповідальністю кожної людини, тому Міністерство соціальної політики поділилося вправою з виконанням Злати Огневич, яка допомагає повернути легкість у важкі моменти.

Спершу потрібно стиснути кулаки на 7-10 секунд, а потім розслабити руки на 15-20 секунд. Далі потрібно напружити все тіло і знову розслабитись. Відчуйте, чи не залишилися якісь м'язи напруженими і, якщо потрібно, посувайте ними додатково.

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