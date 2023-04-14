Вторая "Холостячка" Злата Огневич, украинская певица, открыто говорит о своем близком общении с кулинаром Евгением Клопотенко и о том, как он ей помог в сложный период ее жизни. Ранее звезда уже призналась, что когда она обращалась к психологу из-за проблем в личной жизни, Евгений нашел нужные слова, чтобы ободрить ее.

Несмотря на близкие отношения с Евгением, певица не раскрывает, есть ли у них более серьезные отношения. Она отмечает, что у них очень дружеские отношения, она ценит его талант, открытость и солнечность души, а также умение готовить вкусную еду.

Недавние кадры привлекли внимание фанатов, ведь артистка снова встретилась с Клопотенко на одной из съемок шоу. Причем объятия товарищей не могли остаться незамеченными:

"У нас тут состоялась встреча года со Златой" - поделился Клопотенко также.

Также мы писали, забота о ментальном здоровье должна стать общей ответственностью каждого человека, поэтому Министерство социальной политики поделилось упражнением с исполнением Златы Огневич, которое помогает вернуть легкость в трудные моменты.

«1 минута, чтобы отпустило. Тренируем коротенькую технику самопомощи» - подмечают в обращении.

Это упражнение поможет вам справиться с напряжением и вернуть себе легкость и тепло, когда вам трудно.

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