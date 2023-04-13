Танцівниця Олена Шоптенко, зірка "Танців із зірками", розповіла про сина, якого вигнали із садка у Європі.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення вирушила до Європи з дитиною, де перебуває і зараз. Але інтеграція дитини в іншомовне суспільство стала складною. І навіть через конфлікт довелося забрати малюка із садка.

Але виявилося не все так погано, і Олена знайшла для сина ще одну установу. Зірка поділилася новим сторісом, де розповіла про сина.

"Відвела сина до садка. Пробний день номер два. Планую встигнути все, що зібрала за два місяці", - написала зірка в публікації.

А до цього Шоптенко розповіла, чому синові довелося змінити садок. Як виявилось, там йому сподобалася дівчинка.

"Через те, що ти систематично ображав ту дівчинку, тебе виганяють із садка і тепер нам доведеться йти в іншу".

⁃ Тобі сподобалася та дівчинка?

⁃ Так

⁃ І ти хотів привернути її увагу, тож почав її чіпати?

⁃ Так

⁃ А як ти думаєш що було б їй приємніше: якби ти, наприклад, дав їй якусь іграшку чи подарував би квіточку чи смикав за волосся?

⁃ Якби подарувала квіточка

⁃ Так давай так і зробиш? Ми з тобою зробимо для неї подарунок і ти наступного разу віддаси?

⁃ Згоден", - написала зірка.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" заинтриговала украинцев новым перфомансом в Европе

А ще Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танці зі зірками" зізналася, чому її сина виганяють із дитсадка за кордоном.

Також Politeka писала, що Шоптенко з "Танців зі зірками" зворушила кадрами з маленьким сином