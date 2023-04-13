Танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", рассказала о сыне, которого выгнали из садика в Европе.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась в Европу с ребенком, где находится и сейчас. Но интеграция ребенка в иноязычное общество стала сложной. И даже из-за конфликта пришлось забрать малыша из садика.

Но оказалось не все так плохо и Алена нашла для сына еще одно учреждение. Звезда поделилась новым сторис, где рассказала о сыне.

"Отвела сына в садик. Пробный день номер два. Планирую успеть все, что собрала за два месяца", - написала звезда в публикации.

А до этого Шоптенко рассказала, почему сыну пришлось сменить садик. Как оказалось, там ему понравилась девочка.

"«Из-за того, что ты систематически обижал ту девочку, тебя выгоняют из садика и теперь нам придется идти в другую»

⁃ Тебе понравилась та девочка?

⁃ Да

⁃ И ты хотел привлечь ее внимание, поэтому начал ее трогать?

⁃ Да

⁃ А как ты думаешь что было бы ей приятнее: если бы ты, например, дал ей какую-нибудь игрушку или подарил бы цветочек или дергал за волосы?

⁃ Если бы подарил цветочек

⁃ Так давай так и сделаешь? Мы с тобой смастерим для нее подарок и ты в следующий раз отдашь?

⁃ Согласен", - написала звезда.

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