Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправилась в Европу с ребенком, где находится и сейчас. Но интеграция ребенка в иноязычное общество стала сложной. И даже из-за конфликта пришлось забрать малыша из садика.
Но оказалось не все так плохо и Алена нашла для сына еще одно учреждение. Звезда поделилась новым сторис, где рассказала о сыне.
"Отвела сына в садик. Пробный день номер два. Планирую успеть все, что собрала за два месяца", - написала звезда в публикации.
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А до этого Шоптенко рассказала, почему сыну пришлось сменить садик. Как оказалось, там ему понравилась девочка.
"«Из-за того, что ты систематически обижал ту девочку, тебя выгоняют из садика и теперь нам придется идти в другую»
⁃ Тебе понравилась та девочка?
⁃ Да
⁃ И ты хотел привлечь ее внимание, поэтому начал ее трогать?
⁃ Да
⁃ А как ты думаешь что было бы ей приятнее: если бы ты, например, дал ей какую-нибудь игрушку или подарил бы цветочек или дергал за волосы?
⁃ Если бы подарил цветочек
⁃ Так давай так и сделаешь? Мы с тобой смастерим для нее подарок и ты в следующий раз отдашь?
⁃ Согласен", - написала звезда.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" заинтриговала украинцев новым перфомансом в Европе
А еще Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танці з зірками" призналась, почему ее сына выгоняют из детсада за границей
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