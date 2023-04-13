Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка вийшла заміж за продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зіркова пара має двох дітей - Гліба та Микиту, останнього з яких артистка народила у 2020 році. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу знаменитість показала, як готує, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Я така серйозна, коли готую. ​​А друге підборіддя вогонь", - написала Ганна Саліванчук.

А після цього зірка поділилася кадрами, де дивилася випуск із собою у ролях. Як виявилось, зірку озвучили українською мовою.

"Це жах. Чому мені не сказали, я б озвучила", - поскаржилася Ганна у публікації.

А до цього зірка вирішила поділитись своїми думками. Анна розповіла про радість під час війни, опублікувавши нову посаду.

"Сьогодні багато українців запитують: «Зараз триває війна, як можна знову почати радіти? Це ж неправильно?

Як дозволити собі жити, коли здається, що не час, немає сил і не бачите сенсу. Як я можу купувати собі цукерки, якщо інші не мають шматка хліба? Почну з останнього: якщо слідувати такій логіці, то пити воду по 1-2 л на день — це блюзнірство, адже в Африці у людей брак води... З їжею та сама історія...", - написала Ганна.

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