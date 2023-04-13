Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звездной пары есть двое детей - Глеб и Никита, последнего из которых артистка родила в 2020 году. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость показала, как готовит, поделившись кадрами в своем блоге.
"Я такая серьезная, когда готовлю. А второй подбородок огонь", - написала Анна Саливанчук.
А после этого звезда поделилась кадрами, где смотрела выпуск с собой в ролях. Как оказалось, звезду озвучили на украинском языке.
"Это ужас. Почему мне не сказали, я бы озвучила", - пожаловалась Анна в публикации.
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А до этого звезда решила поделится своими мыслями. Анна рассказала о радости во время войны, опубликовав новый пост.
"Сегодня многие украинцы спрашивают: «Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно?
Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видите смысла. Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба? Начну с последнего: если следовать такой логике, то пить воду по 1-2 л в день — это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды... С едой та же история...", - написала Анна.
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