Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая вышла замуж за продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звездной пары есть двое детей - Глеб и Никита, последнего из которых артистка родила в 2020 году. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз знаменитость показала, как готовит, поделившись кадрами в своем блоге.

"Я такая серьезная, когда готовлю. А второй подбородок огонь", - написала Анна Саливанчук.

А после этого звезда поделилась кадрами, где смотрела выпуск с собой в ролях. Как оказалось, звезду озвучили на украинском языке.

"Это ужас. Почему мне не сказали, я бы озвучила", - пожаловалась Анна в публикации.

А до этого звезда решила поделится своими мыслями. Анна рассказала о радости во время войны, опубликовав новый пост.

"Сегодня многие украинцы спрашивают: «Сейчас идет война, как можно снова начать радоваться? Это же неправильно?

Как позволить себе жить, когда кажется, что не время, нет сил и не видите смысла. Как я могу покупать себе конфеты, если у других нет куска хлеба? Начну с последнего: если следовать такой логике, то пить воду по 1-2 л в день — это кощунство, ведь в Африке у людей нехватка воды... С едой та же история...", - написала Анна.

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