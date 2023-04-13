Актриса Анна Саливанчук недавно выразила свои мысли о том, как находить радость в жизни во время войны на своей странице в Instagram и подметила, что сама продолжает свой путь похудения. Артистка заявила, что многие украинцы задаются вопросом о том, как можно себе позволить радоваться в такой ситуации.

Но важно всегда помнить о себе, сохранять здоровье и не только моральное, но и физическое. После Саливанчук показала, как успела немного прийти к своей заветной цели - заполучить вес мечты. Уже давно она худеет и теперь может похвалиться результатами.

"Вот какая я, висят штаны, заметно уже, продолжаем" - поделилась Анна. Она напомнила, что ее желание - не предел и она продолжит разиваться.

Ранее Саливанчук подчеркнула, что надо научиться жить не по принципу "делай хорошо и тебе воздастся":

"Вы, не позволив себе конфеты, не дали возможность заработать продавцу и владельцу магазина, а они не смогут заплатить налоги. А у нас война, и потому каждая гривна — на вес золота. Дальше нет конфет, а хочется, нет удовольствия, и это лишь вопрос времени, как быстро вы сорветесь на тех, кого любите. Вы этого хотите?", — объясняет Анна Саливанчук.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, какой была раньше до перемен.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" честно показала, как тяжело ей похудеть.