На своей странице в Instagram Анна Саливанчук иногда делится рецептами простых и вкусных блюд, которыми радует мужа и двух сыновей. В этот раз актриса показала, как приготовить пастуший пирог.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш (Саливанчук брала телячий)

лук

сельдерей

морковь

сладкий перец

зелень

помидор – 2 шт.

соль, перец, хмели сунели, базилик

томатная паста - 50 г

пюре из 5 картофелин, в которое добавляем сметану и масло.

твердый сыр – 250 г

Морковь, сельдерей, перец, лук и помидоры нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке.

Фарш отправляем на сковороду, солим, перчим, добавляем нарезанные овощи и томатную пасту. Обжариваем и добавляем измельченную зелень.

В противень, смазанный сливочным маслом выкладываем начинку, сверху равномерно выкладываем слой пюре, который здесь заменяет тесто, и посыпаем все натертым сыром.

Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

"Легко и очень вкусно, не пожалеете, если приготовите к праздничному столу", - советует Анна Саливанчук.

Поклонники в комментариях оценили рецепт: "Аня, рецепты в вашем исполнении это какой-то космос, вы очень хороша, а еще мне лично нравится, что чувствуется, что вы готовите для самых родных с любовью, поэтому уверена, ваши блюда непревзойденно вкусны 🔥" .

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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