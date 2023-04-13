На своей странице в Instagram Анна Саливанчук иногда делится рецептами простых и вкусных блюд, которыми радует мужа и двух сыновей. В этот раз актриса показала, как приготовить пастуший пирог.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш (Саливанчук брала телячий)
- лук
- сельдерей
- морковь
- сладкий перец
- зелень
- помидор – 2 шт.
- соль, перец, хмели сунели, базилик
- томатная паста - 50 г
- пюре из 5 картофелин, в которое добавляем сметану и масло.
- твердый сыр – 250 г
Морковь, сельдерей, перец, лук и помидоры нарезаем кубиками. Сыр натираем на терке.
Фарш отправляем на сковороду, солим, перчим, добавляем нарезанные овощи и томатную пасту. Обжариваем и добавляем измельченную зелень.
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В противень, смазанный сливочным маслом выкладываем начинку, сверху равномерно выкладываем слой пюре, который здесь заменяет тесто, и посыпаем все натертым сыром.
Отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.
"Легко и очень вкусно, не пожалеете, если приготовите к праздничному столу", - советует Анна Саливанчук.
Поклонники в комментариях оценили рецепт: "Аня, рецепты в вашем исполнении это какой-то космос, вы очень хороша, а еще мне лично нравится, что чувствуется, что вы готовите для самых родных с любовью, поэтому уверена, ваши блюда непревзойденно вкусны 🔥" .
Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.
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