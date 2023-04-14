Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – 18-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже пішла стопами мами і стала співачкою і створила молодіжний панк-рок гурт. А минулого року Маша закінчила школу і вирушила на навчання до Лондона. Там у доньки Полякової з'явився молодик - Артур з України, якого вже встигла показати в соціальних мережах.

Не забуває Маша і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу показала танці на трендовий трек. Але як можна помітити, донька Полякова нормально набрала у вазі.

"День одного флексу у Києві", - написала Маша і традиційно зробила помилку.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ого, на дієту";

"Харизматична, як мама";

"Машуля, ви такі смішні";

"Я не сміюся з дитини, тим більше ми дуже добре знайомі";

"ті ж люди ззаду: що вони радіють?";

"Поправилася так";

«Просто сосиска»;

"До мами їй далеко".

"А що інший кавалер, а де молодий. На людей похилого віку потягло, виглядає як тітка а не дівчинка";

"Роздобріла дівчинка на англійських харчах".

Нагадаємо, донька Полякової роздраконила українців кадрами з бойфрендом у Парижі.

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової разом із хлопцем зустріла повноліття у несподіваному місці.

Також Politeka писала, що дочка Полякової повернулася з Лондона та по-дорослому звернулася до українців



