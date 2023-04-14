Фітнес-тренерка, експертка шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська пояснила, як боротися з однією з найпоширеніших проблемих зон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська розповіла про 5 ефективних вправ, які допоможуть позбутися жиру внизу живота.

"Що робити, якщо ви регулярно тренуєтесь, слідкуєте за харчуванням, але невеликий прошарок на животі все ще лишається? Звісно, не вішати носа і приділити проблемній зоні більше уваги. Причини накопичення жиру внизу живота можуть бути різними: слабкі м’язи преса, неправильна постава, переїдання, гормональний дисбаланс тощо. Потрібно визначити причину. Сьогодні зосередимось на зміцненні м’язів живота. Ловіть 5 ефективних вправ для проблемної зони", — пише тренерка.

1. Підйом ніг у положенні лежачи - 20 повторень. Ляжте на спину, руки випряміть вздовж корпусу. Починайте піднімати ноги вверх, не згинаючи коліна.

2. Вертикальні ножиці - 20 повторень. Ляжте спиною на підлогу, обіпріться ліктями. Підійміть обидві ноги догори, утворивши 90 градусів, а потім починайте повільно опускати по черзі праву та ліву ногу.

3. Планка з дотиками до стоп - 20 повторень. Станьте в положення планки на рівних руках, ноги поставте на ширині плечей. Підніміть таз вгору, відриваючи праву руку, та доторкніться до протилежної стопи. Поверніться в планку та повторіть з лівою рукою та правою стопою.

4. Планка з підняттям колін - 20 повторень. Станьте в планку на рівних руках. Підніміть праве коліно, намагаючись дістати лівого ліктя. Поверніться в початкове положення та повторіть з лівим коліном та правим ліктем.

5. Вправа «Човен» на спині - 10 разів. Ляжте рівно, руки покладіть над головою. Зробіть вдих та відірвіть від підлоги обидві ноги, піднявши на 30 градусів. Одночасно підійміть верхню частину корпусу на такий самий рівень. Тримайте позу близько 5 секунд та опустіться.

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