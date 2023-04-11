Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська поділилася рецептом смачної паски від шеф-кухаря Олександра Огородника, з яким вона працює.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Молоко - 250 мл

Дріжджі - 8 г

Цукор - 70 г

Ванільний екстракт або цукор - 1 ч.л. (за бажанням)

Борошно - 600 г

Сіль - за смаком

Яйця курячі - 5 шт. (великі, кімнатної температури)

Цедра 1-го апельсину

Масло вершкове - 170 г (кімнатної температури)

Родзинки - 190 г

Ром темний або коньяк - 60 мл

Окріп - 60 мл (якщо хочете безалкогольний варіант, то просто залийте 120 г гарячої води)

Родзинки замочуємо окропом і ромом, накриваємо плівкою та ставимо на ніч у холодильник.

Трохи підігріваємо молоко (максимум 35 градусів), додаємо до нього 20 г цукру та дріжджі, перемішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо на 15-20 хвилин, поки не зʼявиться піна. Для опари додаємо 200 г борошна та вимішуємо рідке тісто - 2-3 хвилини в тістомісі (насадка лопатка) або близько 5 хв. ручним міксером (насадка крюк). Накриваємо плівкою і залишаємо на 1 годину в теплому місці без протягів. Тісто має вдвічі вирости.

В чашу міксера до опари додаємо по одному яйцю та вимішуємо по 1-2 хв. на середній швидкості, доки не ввібʼєте всі яйця, додаємо цедру апельсина та залишок цукру, не припиняючи вимішування.

Окремо в мисці змішуємо залишок борошна з сіллю. Додаємо 300 г борошна в чашу з тістом, продовжуючи вимішувати 2-3 хвилини на середній швидкості, додаємо ще 100 г борошна, що залишилися, і вимішуємо, доки тісто не почне відлипати від стінок - на середній швидкості протягом 8 хвилин, зупиняючись 2-3 рази, щоб тісто осіло з лопатки. Продовжуючи вимішувати вже на низькій швидкості, додаємо по 1 ст.л. вершкове масло і вимішуємо до повного поєднання +/-3 хв..

Тісто має бути дуже мʼяким і трішки липнути до пальців. Перекладаємо його в змащену олією ємність, більшу за тісто в 3-4 рази. Накриваємо плівкою в контакт і ставимо в холодильник на 8-15 годин.

На другий день змащуємо поверхню тіста олією та розтягуємо його руками в умовний квадрат товшиною в 1,5-2 см. Розкладамо рівним шаром родзинки, повністю висушені на серветках. Складаємо тісто зліва направо (або навпаки) в три рази, щоб вийшов довгий прямокутник. Потім складаємо в три рази знизу вверх у квадрат. А далі треба приплюснути його кути, щоб вийшла кулька.

Відправляємо тісто в змащену олією форму (22 см діаметр і 12 см висота) швом донизу, має вийти 1/3 тіста від форми. Якщо печете в кастрюлі, виріжте та застелість на дно пергаментний папір. Можна зробити і в менших формах, але тісто має заповнювати їх лише на 1/3. Накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце на 2-2,5 години, щоб тісто виросло до самого верху форми.

Зверху по центру робимо акуратний хрестоподібний надріз. Ставимо паски в розігріту 190 градусів духовку і одразу зменшуємо температуру до 160 градусів. Випікаємо 30 хвилин в режимі з обдувом, не відкриваючи духовку, а потім обережно накриваємо фольгою і випікаємо ще 35-45 хвилин. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Дайте пасці повністю охолонути, а потім змастіть меренгою та прикрасьте на свій смак.

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