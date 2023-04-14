В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская рассказала о 5 эффективных упражнениях, которые помогут избавиться от жира внизу живота.
"Что делать, если вы регулярно тренируетесь, следите за питанием, но небольшая прослойка на животе все еще остается? Конечно, не вешать нос и уделить проблемной зоне больше внимания. Причины накопления жира внизу живота могут быть разными: слабые мышцы пресса, неправильная осанка, переедание, гормональный дисбаланс и т.д. Нужно определить причину. Сегодня сосредоточимся на укреплении мышц живота. Ловите 5 эффективных упражнений для проблемной зоны", — пишет тренер.
1. Подъем ног в положении лежа – 20 повторений. Лягте на спину, руки выпрямите вдоль корпуса. Начинайте поднимать ноги вверх, не сгибая колени.
2. Вертикальные ножницы – 20 повторений. Лягте спиной на пол, обопритесь локтями. Поднимите обе ноги вверх, образовав 90 градусов, а затем начинайте медленно опускать поочередно правую и левую ногу.
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3. Планка с прикосновениями к стопам – 20 повторений. Станьте в положение планки на ровных руках, ноги поставьте на ширину плеч. Поднимите таз вверх, отрывая правую руку, и прикоснитесь к противоположной стопе. Вернитесь в планку и повторите с левой рукой и стопой.
4. Планка с поднятием колен – 20 повторений. Станьте в планку на ровных руках. Поднимите правое колено, пытаясь достать левый локоть. Вернитесь в исходное положение и повторите с левым коленом и правым локтем.
5. Упражнение «Лодка» на спине – 10 раз. Лягте ровно, руки положите над головой. Сделайте вдох и оторвите от пола обе ноги, подняв на 30 градусов. Одновременно поднимите верхнюю часть корпуса на такой же уровень. Держите позу около 5 секунд и опуститесь.
Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.