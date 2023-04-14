Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав своє фото, а також зворушливе відео про українських дітей та розповів про фонд, який їм допомагає.

У ролику, який показав Олександр, можна побачити українських дітей, яких торкнулася війна. Там показані різні моменти, в яких діти різного віку звуть маму – від приємних і милих миттєвостей, до складних та конфліктних.

У підписі до публікації Еллерт розповів про фонд, який допомагає українським дітям, які опинилися у важкій ситуації через війну: "Війна відбирає в українських дітей найцінніше, вона забирає рідних людей, домівку, друзів та щасливі моменти. На сьогодні тисячам дітей в Україні більше немає кому сказати "мама" чи "тато". Ми не в змозі повернути дітям батьків, але ми можемо підтримати їх, дати їм все те, що не встигли дати тато чи мама, щоб вони виросли щасливими, освіченими та сильними. Можливо завдяки цьому посту знайдуться Діти Героїв, яким потрібна допомога. А можливо знайдуться ті, хто хочуть допомогти. Тому репост чи коментар підтримки. Дякую".

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