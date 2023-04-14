Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил свое фото, а также трогательное видео об украинских детях, и рассказал о фонде, который им помогает.

В ролике, который показал Александр, можно увидеть украинских детей, которых затронула война. Там показаны разные моменты, в которых дети разных возрастов зовут маму – от приятных и милых мгновений, до сложных и конфликтных.

В подписи к публикации Эллерт рассказал о фонде, который помогает украинским детям, оказавшимся в трудной ситуации из-за войны: "Война отбирает у украинских детей самое ценное, она забирает родных людей, дом, друзей и счастливые моменты. На сегодняшний день тысячам детей в Украине больше некому сказать "мама" или "папа". Мы не в состоянии вернуть детям родителей, но мы можем поддержать их, дать им все то, что не успели дать папа или мама, чтобы они выросли счастливыми, образованными и сильными. Возможно, благодаря этому посту найдутся Дети Героев, которым нужна помощь. А возможно, найдутся те, кто хотят помочь. Поэтому репост или комментарий поддержки. Спасибо".

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