Колишній чоловік відомої співачки-запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, котрий відкрито підтримав Україну на відміну від колишньої дружини, не став довго сумувати і майже відразу після розлучення закрутив новий роман. Коханою туркою стала українська візажистка Лілія. Дівчина активно веде свою сторінку до Instagram і вже давно публічно показує фото з Муратом.
Так, цього разу Лілія поділилася нескромними кадрами із розкішного відпочинку у Домінікані, куди вирушила разом із Муратом. На знімках щаслива парочка знята під час прогулянки пляжем, вони тримаються за руки і мило посміхаються. Дівчина з'явилася перед камерою у кислотно-жовтому купальнику, який ледве утримує її апетитні принади, а зверху надягла легку прозору накидку. Мурат постановки на фото в темних пляжних шортах і з кепкою на голові.
У підписі до публікації Лілія написала: "Найкращі моменти з моєю любов'ю". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нові фото парочки:
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"Які ви гарні".
"Ви дуже гарні".
"Ви дуже милі".
"Ви неймовірні!".
"Гарні, яскраві, закохані".
"Це Мурат, колишній чоловік співачки Ані Лорак? Молоду знайшов?"
"Хороша пара, будьте щасливі".
"Радію за Вас і Мурата, приємно дивитися".
"Ви супер".
"Гарного відпочинку".
"Які ви гарні".
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