Український ведучий, який уже не раз потрапляв у скандали, Володимир Остапчук, висловився про свої провальні та нові відносини.

Цього разу ведучий Володимир Остапчук запросив авторське YouTube шоу «Мекнув – питайте», продюсером якого стала Катерина Полтавська. Раніше ведучий усіма силами приховував стосунки з 22-річною дівчиною, тому вирішив висловитися у випуску з Анатолієм Анатолічем та Євгеном Клопотенком.

У ході шоу стало відомо, що Ведучий навіть переживав – їхні стосунки можуть бути схожими на стосунки батька та доньки через різницю у віці 16 років. Водночас Остапчук накинув трохи бруду у бік своїх колишніх партнерок, адже вже двічі був одружений до цього.

Остапчук розповів, що на початку стосунків він дізнався від Катерини, що він буде її першим чоловіком. Вона також сказала, що цілувалася з ним уперше. Однак Остапчук зрозумів, що його партнерка - зріла людина:

«А потім я зрозумів, що він доросла зріла людина і у свої 22 набагато розумніші, ніж більшість жінок, яких я знав до неї», - присоромив таким чином колишніх Остапчук.

Раніше також ми писали, Євген Клопотенко став ведучим свого власного шоу і першим став Володимир Остапчук. Паралельно з приготуванням страв цікаве зізнання зробив і Клопотенко. Виявилося, що він зустрічався з дівчиною, з якою був у стосунках і Остапчук.

"У нас була з тобою спільна дівчина. Була дівчина, з якою ти зустрічався колись, і я з нею теж зустрічався. Уявляєш?", - пожартував Клопотенко.

Нагадаємо, Євген Клопотенко не має сім'ї і ніколи не був одружений

Крім того, Клопотенко розповів, чому у його ресторані немає деяких продуктів.

Також повідомлялося, що Євген Клопотенко вигадав ексклюзивну страву для Валерія Залужного.