Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що нещодавно була річниця знищення крейсера "Москва" (див. відео 1), який був уражений двома українськими ракетами "Нептун" 13 квітня минулого року.

Ситуація в Бахмуті досі залишається вкрай напруженою, і на відео київського 251 батальйону ТРО (див. відео 3) можна побачити бої, що продовжуються.

Начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Франції прибув до України вперше. В офіційному повідомленні він висловив підтримку та поділився своїм досвідом. Сподіваємося, що його візит був корисним (див. фото 4).

Омбудсмен Лубинець повідомив, що Україні «приблизно відоме ім'я людини, яка відрізала голову українському військовому» (див. відео 5). Нелюди, які зробили цей жахливий вчинок, найімовірніше, є бійцями ЧВК «Вагнер» (див. відео 6).

Швейцарія планує надати Україні довгострокову підтримку на 1,7 млрд доларів до 2028 року. Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні 1 млрд євро для підтримки Збройних сил України, у тому числі постачання боєприпасів.

Актор Марк Гемілл, який зіграв дорослого Люка Скайуокера у "Зоряних війнах", зустрівся онлайн з українськими пілотами БПЛА у рамках збору коштів UNITED 24 (див. відео 7).

У мережі підтримують: Дуже приємно, що Марк Хеммілл підтримує нас! Він справді багато допомагає!; Читаєш, серце щемить за наших хлопців, як таких нелюдів земля носить!; Україна переможе; Божої опіки ЗСУ! Бахмут, тримайся! Смерть супротивникам!».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та дочками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, що обурили українців.