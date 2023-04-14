В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что недавно была годовщина уничтожения крейсера "Москва" (см. видео 1), который был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун" 13 апреля прошлого года.

Ситуация в Бахмуте до сих пор остается крайне напряженной, и на видео киевского 251 батальона ТРО (см. видео 3) можно увидеть продолжающиеся бои.

Начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции прибыл в Украину впервые. В официальном сообщении он выразил поддержку и поделился своим опытом. Надеемся, что его визит был полезным (см. фото 4).

Омбудсмен Лубинец сообщил, что Украине «примерно известно имя человека, который отрезал голову украинскому военному» (см. видео 5). Нелюди, которые совершили этот ужасный поступок, скорее всего, являются бойцами ЧИК «Вагнер» (см. видео 6).

Швейцария планирует выделить Украине долгосрочную поддержку на 1,7 млрд долларов к 2028 году. Совет ЕС принял решение о выделении Украине 1 млрд евро для поддержки Вооруженных сил Украины, в том числе поставки боеприпасов.

Актер Марк Гэмилл, сыгравший взрослого Люка Скайуокера в "Звездных войнах", встретился онлайн с украинскими пилотами БПЛА в рамках сбора средств UNITED 24 (см. видео 7).

В сети поддерживают: «Очень приятно, что Марк Хэммилл поддерживает нас! Он действительно много помогает!; Читаешь, сердце щемит за наших ребят, как таких извергов земля носит!; Украина победит; Божьей опеки ВСУ! Бахмут, держись! Смерть противникам!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.