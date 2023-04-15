Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівні кадри із нової фотосесії та розповіла про те, як шукає українське скрізь, де буває.

Як відомо, кілька років тому Іванка одружилася і тепер вона живе на дві країни – Україну та Швейцарію. Під час війни телезірка всіма силами допомагає українцям та ЗСУ, організовуючи та беручи участь у благодійних ініціативах.

На цей раз у своєму профілі Іванна поділилася чарівними знімками у розкішній небесно-блакитній сукні та з сумочкою в руках. За словами дівчини, де б вона не була – її оточує частинка будинку та український символізм. І ця сумочка також є частиною будинку – вона від українського бренду.

"Де б я не була, частинка дому завжди зі мною. Хоч я тривалий час на відстані з рідною Україною, але моє серце з нею, воно вдома. Я постійно в усьому шукаю якийсь символізм, якусь прив‘язку до дому. Чи то футболка з українською символікою, чи браслет, чи прикраса у волосся, чи малюнок диячий тощо. Такі речі гріють мені душу. От і на цих фото я із захватом та теплотою тримаю в руках неймовірну сумочку від українського бренду. Пишаюся нашим, українським!", – розповіла Онуфрійчук.

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