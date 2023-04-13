Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому жорстко висміяв скандальне інтерв'ю Ані Лорак російській журналістці.

Як відомо, днями вийшло нове резонансне інтерв'ю Ані Лорак, у якому вона "прояснила свою позицію", але так і не назвавши війни війною. Зірка вийшла у публічний простір після того, як у Росії почали скасовувати її концерти начебто через те, що вона допомагає ЗСУ засобами.

Комік Юрій Великий вважав, що це інтерв'ю було недостатньо "плачевним" і зробив пародію, де в ролі інтерв'юера з'явився пропагандист Борис Корчевніков.

"Кароліна Куєк, яка здобула популярність в Україні, а потім втекла в росію, більш відома як Ані Лорак, нещодавно дала "щире" інтерв'ю російській інтерв'юерці. Де розповіла, чим вона займалася під час "цієї ситуації" і висловила впевненість, що незабаром українці перед нею вибачатимуться. Навіть трохи поплакала в ефірі. Але все-таки, на мій погляд, для ідеального ПЛАЧЕВНОГО інтерв'ю потрібен дещо інший ведучий. І ім'я його – Борис Корчевніков", - йдеться у підписі до відео на ютуб.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію коміка:

"Ви краще відтворюєте Бориса, ніж воно саме каже".

"Дерево кохання, дівчинка 44 роки".

"Борис Нахлєбніков вийшов просто геніальним".

"Ви як завжди дуже смішно та влучно показали цю зрадницю".

"Голуб світу, дерево кохання. Дівчинка недороблена".

"Один блаженний Бориско, а інша 44-та дівчинка".

"Юрій я під столом від сміху, ви унікальний! Дякую за вашу працю і талант і приголомшливий гумор!".

"Пародія на Бориса – це найкраще".

Нагадаємо, "Ви приклад і мотивація": Гвоздьова з "Танців зі зірками" захопила чудесами розтяжки.

Як повідомляла Politeka, "Все це не дорого": Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.

Також Politeka писала, що "Це просто підпал": розлучена Даша Квіткова влаштувала сеанс самолюбування і зняла на відео.